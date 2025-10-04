گوجرہ اور کمالیہ کی چار ترقیاتی سکیموں کی منظوری دی گئی
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو کی زیر صدارت ترقیاتی سکیموں کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان لبھا مسیح، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ احمد جواد سردار سمیت متعلقہ محکموں کے سربراہان نے شرکت کی۔۔۔
اجلاس میں گوجرہ اور کمالیہ کی چار ترقیاتی سکیموں کی منظوری دی گئی۔ گوجرہ میں ڈسپوزل سٹیشن گنڈا سنگھ اور ٹوبہ روڈ پر سولر سسٹم نصب کرنے کے منصوبے کی منظوری دی گئی، جن پر تقریباً 10 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ اسی طرح کمالیہ میں دو اہم سڑکوں کی مرمت کے منصوبے منظور کیے گئے ، جن میں منڈی موڑ سے ریلوے روڈ اور ٹیلی فون ایکسچینج تک سڑک کی مرمت جبکہ ٹی ایچ کیو کمالیہ روڈ سے جھونے شاہ روڈ تک مرمتی منصوبہ شامل ہے ۔ ان پر تقریباً ساڑھے پانچ کروڑ روپے خرچ ہوں گے ۔ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو نے کہا کہ یہ منصوبے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق عوام کو سہولت اور ریلیف فراہم کرنے کے لیے شروع کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ترقیاتی منصوبوں کی بروقت اور معیاری تکمیل یقینی بنائی جائے گی اور متعلقہ اداروں کو سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ کسی بھی قسم کی غفلت یا تاخیر ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔