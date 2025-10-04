ایف ڈی اے سٹی سپورٹس کمپلیکس، ممبرشپ فیس کا تعین
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کی زیر صدارت ایف ڈی اے سٹی میں سپورٹس کمپلیکس کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں ممبرشپ فیس اور دیگر امور پر تفصیلی غور کیا گیا۔۔۔
اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ شہریوں کیلئے ممبرشپ فیس 4 لاکھ روپے جبکہ سرکاری افسروں کے لیے 2 لاکھ روپے مقرر کی جائے گی۔ گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے افسران ممبرشپ کے اہل ہوں گے ، جبکہ امیدواروں کے انٹرویوز جلد شروع ہوں گے ۔کمشنر نے کہا کہ فیصل آباد میں صحت مندانہ سرگرمیوں اور سماجی میل جول کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایف ڈی اے سپورٹس کمپلیکس میں عالمی معیار کی ان ڈور گیمز کی سہولیات موجود ہیں جبکہ شہریوں کی دلچسپی بڑھانے کے لیے سینما اور کیفے ٹیریا بھی تعمیر کیا جائے گا۔ انہوں نے ایف ڈی اے کو ہدایت کی کہ سپورٹس کمپلیکس کی وسعت کے لیے ماسٹر پلان تیار کیا جائے ۔ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چوہدری نے اجلاس کو سپورٹس کمپلیکس کے تکمیلی مراحل، دستیاب سہولیات، مزید منصوبوں اور مسائل سے آگاہ کیا۔ کمشنر نے ایف ڈی اے سٹی میں زیر تعمیر ڈویژنل پبلک سکول کی بلڈنگ جلد مکمل کرنے اور کلاسز کے فوری آغاز کی بھی ہدایت کی۔