چینی کا بحران شدت اختیار کر گیا، نرخ سرکاری قیمت سے زیادہ

  • فیصل آباد
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) حکومتی دعوؤں کے باوجود چینی کا بحران حل نہ ہو سکا۔ ہول سیل مارکیٹ میں 50 کلو چینی کا بیگ 9 ہزار روپے میں صرف رجسٹرڈ کریانہ سٹوروں کو فراہم کیا جا رہا ہے جبکہ اوپن مارکیٹ میں عام دکاندار اور شہری زیادہ نرخوں پر خریدنے پر مجبور ہیں۔۔۔

مقررہ سرکاری قیمت 175 روپے فی کلو طے ہونے کے باوجود چینی 190 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے ۔ پرچون فروشوں کا کہنا ہے کہ جب انہیں مہنگے داموں مال فراہم کیا جا رہا ہے تو وہ نقصان پر فروخت نہیں کر سکتے ۔شہریوں نے ضلعی انتظامیہ اور حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ذخیرہ اندوزی کے خلاف کارروائیاں صرف دکھاوے تک محدود ہیں اور عوام کو کوئی حقیقی ریلیف فراہم نہیں کیا جا رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ روزمرہ کی اشیاء خصوصاً چینی کی قیمت میں اضافہ عوام کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے ۔عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور عوام کو سرکاری نرخوں پر چینی کی فراہمی یقینی بنائی جائے تاکہ مہنگائی کے بوجھ میں کمی آ سکے ۔

 

