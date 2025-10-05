صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
کمسن بچے اور شادی شدہ خاتون کومبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)کمسن بچے اور شادی شدہ خاتون کوکو مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا۔ تھانہ صدر کے علاقے خوشحال ٹاؤن میں امین نے پولیس کو بتایا کہ۔۔۔

 اس کا چھ سالہ بیٹا اجمل گھر کے باہر کھیل رہا تھا کہ اس دوران ملزموں نے اسے اغوا کر لیا ۔تھانہ رضا آباد کے علاقے بابر کالونی میں علی نے پولیس کو بتایا کہ ملزموں نے اسکی اہلیہ کو اغواء کر لیا اور نامعلوم مقام پر لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنا دیا ۔ پولیس نے ملزموں کے خلاف مقدمات درج کر کے قانونی کارروائی کا سلسلہ شروع کردیا ۔

 

