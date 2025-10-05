صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹروے ایم تھری پر حادثہ ، ڈرائیور جاں بحق ، 3زخمی

  • فیصل آباد
موٹروے ایم تھری پر حادثہ ، ڈرائیور جاں بحق ، 3زخمی

بچیانہ(نمائندہ دنیا )موٹروے ایم تھری پر ٹریفک حادثہ میں ڈرائیور جاں بحق جبکہ 3افراد شدید زخمی ہوگئے ۔ موٹروے پولیس کے مطابق حادثہ ڈرائیور کو نیند آنے پرپیش آیا جہاں تیز رفتار ٹرک کھڑے کنٹینر سے ٹکرا گیا۔

گذشتہ صبح موٹر وے ایم تھری پر تھانہ لنڈیانوالہ کے علاقہ میں ایک خراب کنٹینر موٹروے کنارے پر کھڑا تھا کہ اسی دوران پیچھے سے آنے والا تیز رفتار ٹرک زور دار دھماکے کے ساتھ کنٹینر سے ٹکرا کر الٹ گیا جس سے 79چک عارف والا پاکپتن کا رہائشی 37سالہ نوید موقع پر جاں بحق ہوگیا جبکہ ٹوبہ کا رہائشی 23سالہ آصف، ننکانہ صاحب کا رہائشی غلام عباس اور میانوالی کا رہائشی شہزادشدید زخمی ہوگئے جنہیں ہسپتال منتقل کردیا گیا۔ 

 

