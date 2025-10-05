ٹریفک پولیس کی موٹر سائیکلز پر سیفٹی وائر کے لگانے کی مہم کا آغاز
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سٹی ٹریفک پولیس نے موٹر سائیکلز پر سیفٹی وائر لگانے کے حوالے سے آگاہی مہم کا آغاز کر دیا۔
شہری موٹر سائیکلز پر اپنے تحفظ کے لیے ہر صورت سیفٹی وائرز لگائیں ان خیالات کا اظہار چیف ٹریفک آفیسر ناصر جاوید رانا نے مہم کے آغاز پر کیا اس موقع پر انہوں نے ایجوکیشن یونٹ کو بھی ہدایات دیں کہ وہ سیفٹی وائر کے حوالے سے آگاہی مہم کو تسلسل سے جاری رکھیں موٹرسائیکل سواروں کے لیے ہیلمٹ کے ساتھ سیفٹی وائر کا استعمال بھی بہت ضروری ہے جس کا مقصد شہریوں تحفظ یقینی بنانا ہے ۔