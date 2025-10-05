صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک پولیس کی موٹر سائیکلز پر سیفٹی وائر کے لگانے کی مہم کا آغاز

  • فیصل آباد
ٹریفک پولیس کی موٹر سائیکلز پر سیفٹی وائر کے لگانے کی مہم کا آغاز

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سٹی ٹریفک پولیس نے موٹر سائیکلز پر سیفٹی وائر لگانے کے حوالے سے آگاہی مہم کا آغاز کر دیا۔

 شہری موٹر سائیکلز پر اپنے تحفظ کے لیے ہر صورت سیفٹی وائرز لگائیں ان خیالات کا اظہار چیف ٹریفک آفیسر ناصر جاوید رانا نے مہم کے آغاز پر کیا اس موقع پر انہوں نے ایجوکیشن یونٹ کو بھی ہدایات دیں کہ وہ سیفٹی وائر کے حوالے سے آگاہی مہم کو تسلسل سے جاری رکھیں موٹرسائیکل سواروں کے لیے ہیلمٹ کے ساتھ سیفٹی وائر کا استعمال بھی بہت ضروری ہے جس کا مقصد شہریوں تحفظ یقینی بنانا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر نے 135 اساتذہ کو اپنی پو سٹوں پربحال کر دیا

غیر قانونی ذبخ خانوں میں اضافہ ، مضر صحت گوشت فروخت

عالمی یوم اساتذہ کے موقع پرپنجاب کالج سٹی ہاؤسنگ کیمپس سیالکوٹ میں تقریب

قلعہ دیدار سنگھ :رکشہ ڈرائیور کی طالبہ سے زیادتی کی کوشش

وزیر اعلیٰ کی قیادت میں صوبے کی تقدیر بدل رہی:اختر خان

واسا گجرات آئندہ ہفتے مکمل فعال ہوجائے گا:علی ابرار جوڑا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
صدر ٹرمپ سے فائدہ اُٹھانا ہو گا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کشمیری احتجاج اور ہمارا نظریاتی اساس
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
تین لیڈرز‘ ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
یک جماعتی کنٹرول
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دو جنگوں کی کہانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سعودی دفاعی معاہدہ اور ٹرمپ کا امن فارمولا
محمد عبداللہ حمید گل