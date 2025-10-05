بجلی چوری پرتین افراد کے خلاف مقدمات درج
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)بجلی چوری میں ملوث تین افراد کے خلاف مقدمات درج کر لئے گئے ۔ تھانہ ساندل بار کے مختلف علاقوں میں فیسکو ٹیموں نے کارروائیوں کے دوران تین افراد کو ڈائریکٹ تاریں لگا کر بجلی چوری میں ملوث پایا۔ جن کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ۔
