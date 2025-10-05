کھرڑیانوالہ :تجاوزات کیخلاف آپریشن ،پختہ تعمیرات مسمار
کھرڑیانوالہ (نمائندہ دنیا)میونسپل کمیٹی کھرڑیانوالہ کے چیف آفیسر نے عملہ کے ساتھ اڈا چوک کھرڑیانوالہ اورمین بازار میں تجاوزات کیخلا ف آپریشن کیا اوردکانوں کے آگے پختہ بنے تھڑوں اور دیگر تعمیرات کو مشینری کے ساتھ مسمارکر دیا۔
دیگر دکانداروں کو بھی وارننگ دے دی گئی کہ اپنی تجاوزات خود ہی ختم کردیں بصورت دیگر ان کا سامان قبضہ میں لیکر کارروائی کی جائیگی۔ چیف آفیسر بلدیہ اشتیاق گوندل نے میڈیا سے گفتگوکرتے کہاکہ تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کر دیاگیاہے چندروز میں اڈا چوک کھرڑیانوالہ اورمین بازار سے تجاوزات ختم کر دی جائیں گی اور شہریوں کے گزرنے کے لیے راستے کلیئرکر دیے جائیں گے ۔ اس موقع پر دکانداروں نے مطالبہ کیاکہ سڑکوں پر کھڑی ریڑھیوں رکشوں اورٹیکسیوں کے خلاف بھی ایکشن لیاجائے ۔