بچیانہ میں ڈرائیونگ لائسنس سنٹرکے قیام کی منظوری
بچیانہ(نمائندہ دنیا )ایم پی اے سردارخان بہادر ڈوگر کی کوششوں سے بچیانہ میں ڈرائیونگ لائسنس سنٹرکے قیام کی منظوری ہوگئی۔ بچیانہ میں ڈرائیونگ لائسنس کا اجراء ممکن ہوگیا۔
بچیانہ و مضافات کے افراد کوڈرائیونگ لائسنس کے حصول کیلئے جڑانوالہ یا فیصل آباد کا سفر کرنا پڑتا تھا اور حلقہ کی عوام کی اس تکلیف کو دیکھتے ہوئے ایم پی اے سردار خان بہادر ڈوگر نے ٹریفک پولیس کے اعلیٰ افسران سے میٹنگ کرتے ہوئے بچیانہ میں ڈرائیونگ لائسنس سنٹر کے قیام کی سفارش کی جس پر ٹریفک پولیس افسروں نے بچیانہ میں ڈرائیونگ لائسنس اجراء کیلئے دفتر کے قیام کی منظوری دیتے ہوئے حلقہ کی عوام کو گھر کی دہلیز پر ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کی سہولت مہیا کردی ہے ۔ ایم پی اے سردار خان بہادر ڈوگر نے میدیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بچیانہ میں ریسکیو 1122 سٹیشن کی تعمیر اور بچیانہ جڑانوالہ مین روڈ کو کارپٹ کرنے کا عمل دسمبر تک شروع ہوجائے گا۔