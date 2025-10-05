ٹوبہ ٹیک سنگھ کے شہریوں کو گیس کنکشن کیلئے مشکلات
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )سوئی گیس کنکشن کے لئے ارجنٹ درخواستیں فیصل آباد دفتر میں جمع کروانے کے احکامات سے ٹوبہ ٹیک سنگھ کے شہریوں کو شدید مشکلات اور مسائل کا سامنا ہے ،پانچ سال بعد گھریلو گیس کنکشن پر عائد پابندی ختم ہوئی تو شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تاہم چند ہی دن بعد نئے احکامات نے یہ خوشی مایوسی میں بدل دی۔۔۔
ابتدا میں نارمل اور ارجنٹ دونوں طرح کی درخواستیں ٹوبہ آفس میں جمع ہو رہی تھیں مگر اب ایک آفس آرڈر کے مطابق صرف نارمل درخواستیں ہی یہاں وصول کی جا رہی ہیں جبکہ ارجنٹ درخواستوں کے لیے فیصل آباد ریجنل آفس جانا لازمی قرار دیا گیا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ فیصل آباد دفتر میں درخواست جمع کروانے کے لیے گھنٹوں قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے ، ٹوبہ دفتر میں عملے کی تعداد بڑھا کر یہاں ہی ارجنٹ درخواستیں وصول کی جائیں ،دوسری جانب ٹوبہ دفتر کے ارد گرد ایجنٹوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں جو شہریوں کو \"فائل تیار کرنے \" کے نام پر لوٹ رہے ہیں، شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ایجنٹ مافیا کے خلاف فوری کارروائی کی جائے ،مقامی حکام کا مؤقف ہے کہ انہیں فیصل آباد ریجنل آفس کی طرف سے او ٹی پی (OTP)سسٹم فعال کرنے کی اجازت تاحال نہیں ملی، جس کے باعث نہ تو ارجنٹ درخواستیں اور نہ ہی پہلے سے جمع شدہ ڈیمانڈ نوٹس والی درخواستیں یہاں وصول کی جا سکتی ہیں۔