ڈی پی ایس میں پوزیشن ہولڈرز طلبہ کو لیپ ٹاپس تقسیم
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ڈی پی ایس میں پوزیشن ہولڈرز طلبہ کیلئے لیپ ٹاپس تقسیم کئے گئے ۔چیئرمین انٹرمیڈیٹ و سیکنڈری ایجوکیشن بورڈ کمشنر راجہ جہانگیر انور نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور لیپ ٹاپ دئیے۔
ڈویژن کے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے 47پوزیشن ہولڈرز طلبہ کولیپ ٹاپ دیئے گئے ۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ پوزیشن ہولڈرز طلبہ، انکے والدین کو لیپ ٹاپ ملنے پر مبارکباد دیتا ہوں،لیپ ٹاپ کے ذریعے طلبہ اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھاریں گے طلبہ ہمارے مسقبل کے لیڈرز ہیں، آئندہ ملکی باگ ڈور یہی طلبہ سنبھالیں گے ۔طلبہ خودکو عالمی تقاضوں اور جدت سے روشناس کریں ،وزیر اعلی ٰپنجاب سب سے زیادہ وسائل ایجوکیشن سیکٹر میں فراہم کررہی ہیں تقریب میں ایڈیشنل کمشنر کنسالیڈیشن آصف چوہان، سیکرٹری ایجوکیشن بورڈ ڈاکٹر حبیب الرحمن اور پرنسپل ڈی پی ایس پروفیسر یاسین بھی موجود تھے ۔