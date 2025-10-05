محصور فلسطینیوں کی امداد روکنا جنگی جرم :محبوب الزماں
فیصل آباد(سٹی رپورٹر،خصوصی رپورٹر)حافظ نعیم الرحمن کی کال پر جماعت اسلامی کے کارکنوں نے غزہ جانے والے پرامن امدادی قافلے پر اسرائیلی فورسز کے حملے ، سینیٹر مشتاق سمیت سینکڑوں امدادی کارکنوں کی گرفتاری اور نام نہاد امن معاہدہ کے خلاف۔۔۔
مظلوم فلسطینی عوام سے اظہاریکجہتی کیلئے ملک گیر احتجاج کے سلسلہ میں فیصل آباد میں بھی گلستان کالونی، سمن آباد، مدینہ ٹاؤن، پیپلزکالونی،شاداب کالونی،محمدپورہ،سدھارسمیت شہر کی مرکزی مساجد کے باہر پرامن احتجاجی مظاہرے کئے ۔ مظاہروں کی قیادت مقامی راہنماؤں پروفیسر محبوب الزماں بٹ،رانا سکندر اعظم، عظیم رندھاوا،خالد چوہدری، رانا طہٰ خاں، ڈاکٹربشیر صدیقی،میاں اعجاز، آصف اسلام،عمران عبداللہ،میاں منیرو دیگر نے کی۔ جامع مسجد مجاہد ہسپتال مدینہ ٹاؤن کے سامنے ہونے والے مظاہرہ سے خطاب کرتے ہوئے محبوب الزماں بٹ نے کہاکہ بیس لاکھ سے زائد محصور ومظلوم فلسطینی مردو خواتین اور معصوم بچوں کی امداد روکنا جنگی جرم ہے ۔انسانی ہمدردی پر مبنی اس مہم کو روکنا اور امداد لے جانے والوں کو گرفتار کرنا نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے بلکہ انسانی حقوق کے بنیادی اصولوں کی بھی سراسر توہین ہے ۔ اسرائیل گزشتہ ایک سال سے غزہ اور فلسطین میں تاریخ کے بدترین جنگی جرائم کا ارتکاب کررہا ہے غزہ پر مسلط دہشتگردی اور فلسطینیوں کی نسل کشی پر مبنی صیہونی جارحیت 45 ہزار انسانی جانیں نگل چکی ہے جبکہ ایک لاکھ سے زائد زخمی ہیں۔غزہ کے بہادر، ثابت قدم عوام نے اپنے صبر و استقامت سے صیہونیت کو شکست دی ہے ۔ عالمی اداروں اور عالم اسلام کو فلسطین کیلئے حکمت عملی بنانا ہوگی ورنہ ہر مسلم ملک ایک ایک کرکے عالمی استعماری ظلم کا شکار ہوگا۔