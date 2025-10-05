کمشنر ، سپیشل سیکرٹری ہیلتھ نے ڈائیگناسٹک سنٹر کا افتتاح کیا
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)کمشنر فیصل آباد ڈویژن راجہ جہانگیر انور نے سپیشل سیکرٹری ہیلتھ پنجاب طارق محمود رحمانی کے ہمراہ رحمانی ڈائیگناسٹک سنٹر کا افتتاح کیا۔
افتتاحی تقریب میں ایڈیشنل کمشنر کنسالیڈیشن آصف چوہان، ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے آصف چوہدری، میڈیکل سپرنٹنڈنٹس الائیڈ ہسپتال ون، ٹو، ایف آئی سی ڈاکٹر فہیم یوسف، ڈاکٹر ظفر اقبال اور رانا ندیم بھی شریک ہوئے ۔رحمانی ڈائیگناسٹک سنٹر رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان کے زیر اہتمام رفاعی ادارے کے طور پر کام کر رہا ہے ۔ یہ سنٹرنو پرافٹ، نو لاس پالیسی کے تحت عوام کو تشخیصی سہولیات فراہم کر رہا ہے ۔کمشنر راجہ جہانگیر انور نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رحمانی ڈائیگناسٹک سنٹر خون کے تمام ٹیسٹوں میں مارکیٹ کی دیگر لیبارٹریوں کے مقابلے میں 80 فیصد تک رعایت دے رہا ہے جو عوامی خدمت کا بہترین نمونہ ہے ۔ آر ڈی سی میں آنے والے تمام مریضوں کو بلا امتیاز جدید لیبارٹری سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ یہ ادارہ عام شہریوں کی پہنچ سے دور مہنگے ترین اور جدید ٹیسٹوں کو کم لاگت میں فراہم کر کے عوام کو حقیقی ریلیف دے رہا ہے ۔ رحمانی ڈائیگناسٹک سنٹر جدید مشینری اور ٹیکنالوجی سے آراستہ ہے اور اپنی کارکردگی و معیار کے لحاظ سے کسی بھی بڑے سرکاری یا نجی میڈیکل سنٹر کے ہم پلہ ہے ۔کمشنر نے رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ کے رفاعی کاموں کو سراہتے کہا کہ اس نوعیت کے فلاحی منصوبے حکومت کی عوام دوست پالیسیوں کے عملی مظہر ہیں اور صحت عامہ کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔