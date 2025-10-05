مسلم ممالک اپنی امن فورس بنائیں:پروفیسر اطہراعوان
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)غزہ میں اسرائیلی ریاستی دہشت گردی اور پر امن گلوبل صمود فلوٹیلا پر حملے کیخلاف اسرائیل مردہ باد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان راہ حق پارٹی کے سیکرٹری جنرل حافظ پروفیسر اطہراعوان نے کہا ہے کہ اسلامی ممالک اپنی امن فورس تشکیل دیں۔
امریکافلسطینیوں کی بجائے اسرائیلیوں کو اپنی کسی ریاست میں بسائے ۔ وزیر اعظم کی صرف مذمت کافی نہیں بلکہ پاکستانی حکومت سینیٹر مشتاق کی بازیابی کے لیے عملی اقدامات اٹھائے ۔ اسلام آباد پریس کلب پر پولیس گردی آزادی صحافت پر حملہ ہے پی ایف یو جے سمیت تمام صحافیوں سے اس واقعہ پر اظہار یکجہتی پیش کرتے ہیں۔ پریس کانفرنس میں انکے ہمراہ رانا کاشف محمود خان سٹی صدر مرکزی کلاتھ بورڈ، رانا ذوالفقار حمید ڈویژنل صدر مرکزی بین المذاہب امن کمیٹی، حافظ عثمان صدر اتحاد سٹوڈنٹ گروپ، میاں یاسر رحمان سٹی صدر حق پارٹی، حافظ ابوبکر، رانا صلاح الدین بھی موجود تھے ۔ پروفیسر اطہر اعوان نے کہا اسرائیل انسانیت کا عالمی قاتل بن چکا ہے ۔ اسرائیلی سفاکیت پر امریکی و بین الاقوامی اداروں کی سرپرستی اور مسلم ممالک کی سرسری مذمت انتہائی شرمناک ہے ۔ پاکستان و سعودی عرب دفاعی مشترکہ معاہدے کو تمام مسلم ممالک تک توسیع دی جائے اور فلسطین کو اس میں شریک کیاجائے ۔انہوں نے مطالبہ کیا کہ پاکستان مسلم ممالک کے ساتھ ملکر امن فورس تشکیل دے جو فوری طور پر فلسطین میں باقاعدہ مداخلت کرے اور فلسطین و بیت المقدس کی خودمختاری، آزادی اور تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرے اور اسرائیل کو اس خطے سے نکال باہر کیاجائے ۔انہوں نے صدر ٹرمپ کا پیش کردہ غزہ امن منصوبہ یکطرفہ، جانبدارانہ مبہم قرار دیتے کہا کہ اسکا مقصد اسرائیل کی توسیع ہے ، اسرائیلی فوج کے غزہ سے انخلا کا واضح ٹائم ٹیبل نہیں دیا گیا۔ امریکا اس سارے معاملے میں غیر جانبدار ہوجائے ۔ جنگ بندی ، غزہ سے اسرائیلی فوج کا فوری انخلا، غزہ کی بحالی، منتخب غزہ حکومت کا قیام اور بعد ازاں القدس کو دارالخلافہ مان کرآزاد و خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام فلسطین اتھارٹی کا منشور ہونا چاہیے ۔