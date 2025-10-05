سڑکوں پر لین لائن ،زیبرا کراسنگ کا کام شروع نہ ہوسکا
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)شہر کی سڑکوں پر لین لائن اور زیبرا کراسنگ مارکنگ کا کام شروع نہ ہوسکا صنعتی شہر کی سڑکیں پسماندہ علاقوں سے بھی بدتر ہیں سڑکوں کی خوبصورتی اور بحالی کے لیے اقدامات نہ ہوسکے میونسپل کارپوریشن کاعملہ چند ایک جگہوں پر پیچ لگا کر بری الذمہ ہونے لگا۔
تفصیلات کے مطابق شہر کی بیشتر سڑکوں پر نہ تو کہیں زیبرا کراسنگ نظر آتی ہے نہ ہی لائن اور لین موجود ہے روڈ مارکنگ کے لیے ایک مخصوص عرصے کے بعد سڑکوں دوبارہ سے سفید اور پیلے رنگ کا مخصوص پینٹ کرنا ہوتا ہے اس پینٹ کی تہہ بھی عام پینٹ سے زیادہ موٹی بنائی جاتی ہے تاکہ گاڑیوں کے ٹائرز جلدی اس پینٹ کو خراب نہ کرسکیں لیکن فیصل آباد کی سڑکیں لائن لین زیبرا کراسنگ مارکنگ سے محروم ہوچکی ہیں میونسپل کارپوریشن کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی آمد سے قبل بڑی تیزی کے ساتھ پیچ ورک کا کام شروع کیا گیا سڑکوں کی بحالی پر مکمل توجہ مرکوز کرلی گئی لیکن یہ پھرتی اور یہ کام صرف وزیر اعلی ٰکی آمد پرسب اچھا دکھانے کی کوشش ہی ثابت ہوئی،مریم نواز فیصل آباد کا دورہ کرکے واپس گئیں تو پیچ ورک کا کام بھی رک گیا۔ اور لین لائن یا زیبرا کراسنگ مارکنگ بھی نہ ہوسکی شہریوں کا کہنا ہے کہ میونسپل کارپوریشن کو شہریوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے نہ کی وزیر اعلیٰ کو سب اچھا دکھانے کے لیے فرضی کاروائی کرنی چاہیے ۔