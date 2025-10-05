صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

170 کلو مردہ مرغیا ں اور20 لٹر ملاوٹی دودھ تلف

  • فیصل آباد
گوجرہ،چنیوٹ(نما ئندہ دُنیا،ڈسٹرکٹ رپورٹر)فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے کارووائی کرتے ہوئے 170 کلو مردہ مرغیا ں برآ مد کرلیں ۔ فوڈ انسپکٹر عمر فاروق کو اطلا ع ملی کہ دو لوڈر رکشوں پر کچھ افراد مردہ مرغیا ں لے کر شہر جا رہے ہیں۔۔۔

 جس پر ٹیم نے انہیں مونگی بنگلہ کے قر یب چک نمبر 160 گ ب کا لیکی کے قریب روک لیا رکشوں پر سوار نامعلو م افراد ٹیم کو دیکھتے ہی رکشے چھوڑ کر فرار ہو گئے ۔لوڈر رکشوں کو چیک کیا گیا تو ان پر مردہ مرغیا ں 170 کلو قبضہ میں لے کر تلف کر دی گئیں ۔صدر پولیس نے مقدمہ درج کرکے رکشے قبضہ میں لے کر ملزموں کی تلا ش شروع کردی ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر قاسم رضا کی سربراہی میں اشیائے ضروریہ کے معیار کو جانچنے کے لئے فوڈ سیفٹی ٹیموں نے چنیوٹ میں 121 انسپکشنز کیں اورمتعدد فوڈ بزنسز کو اصلاحاتی نوٹسز جاری کئے ۔ قوانین کی خلاف ورزی پر 75ہزار کے جرمانے کئے گئے ۔ٹیموں نے چکن شاپس کو ناقص صفائی اور میڈیکل سرٹیفکیٹس کی عدم موجودگی پر بھی جرمانے کئے ۔ دودھ بردار گاڑیوں اور ملک شاپس سے سیمپل لئے گئے اور20 لیٹر ملاوٹی دودھ تلف کرنے کے ساتھ فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کے دوران ممنوع اجزا برآمد کرکے تلف کر دیئے گئے ۔

 

