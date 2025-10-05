ہسپتال میں 3افراد کو قتل کرنیوالے پانچوں ملزم گرفتار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تھانہ سول لائن کے علاقے الائیڈ ہسپتال ٹو میں فائرنگ کرتے ہوئے تین افراد کو قتل کرنے والے پانچوں ملزموں کو گرفتار کرلیا گیا۔الائیڈ ہسپتال ٹو میں ایک ماہ قبل مسلح افراد نے مخالفین پر فائرنگ کردی تھی جسکی زد میں آکر تین افراد موقع پر جاں بحق جبکہ ایک راہگیر شدید زخمی ہو گیا تھا۔
جاں بحق ہونے والوں میں ملزموں کا ایک اپنا ساتھی بھی شامل تھا۔ بعد ازاں ملزم فائرنگ کرتے اور اسلحہ لہراتے ہوئے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے تھے ۔سٹی پولیس آفیسر صاحبزادہ بلال عمر کی جانب سے پولیس کی خصوصی ٹیمیں تشکیل دیتے ہوئے ملزموں کی گرفتاری کے احکامات جاری کئے گئے ۔ جس پر پولیس نے کارورائی کرتے ہوئے پانچوں ملزموں کو گرفتار کرلیاجن میں طاہر اسلم، انتظار، بلال، گلفام، اور علی احمد شامل ہیں۔ جنکے خلاف قانونی کارروائی بھی ہی جارہی ہے ۔