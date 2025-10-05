صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہسپتال میں 3افراد کو قتل کرنیوالے پانچوں ملزم گرفتار

  • فیصل آباد
ہسپتال میں 3افراد کو قتل کرنیوالے پانچوں ملزم گرفتار

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تھانہ سول لائن کے علاقے الائیڈ ہسپتال ٹو میں فائرنگ کرتے ہوئے تین افراد کو قتل کرنے والے پانچوں ملزموں کو گرفتار کرلیا گیا۔الائیڈ ہسپتال ٹو میں ایک ماہ قبل مسلح افراد نے مخالفین پر فائرنگ کردی تھی جسکی زد میں آکر تین افراد موقع پر جاں بحق جبکہ ایک راہگیر شدید زخمی ہو گیا تھا۔

جاں بحق ہونے والوں میں ملزموں کا ایک اپنا ساتھی بھی شامل تھا۔ بعد ازاں ملزم فائرنگ کرتے اور اسلحہ لہراتے ہوئے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے تھے ۔سٹی پولیس آفیسر صاحبزادہ بلال عمر کی جانب سے پولیس کی خصوصی ٹیمیں تشکیل دیتے ہوئے ملزموں کی گرفتاری کے احکامات جاری کئے گئے ۔ جس پر پولیس نے کارورائی کرتے ہوئے پانچوں ملزموں کو گرفتار کرلیاجن میں طاہر اسلم، انتظار، بلال، گلفام، اور علی احمد شامل ہیں۔ جنکے خلاف قانونی کارروائی بھی ہی جارہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

نکاسی آب اور ڈرینج سسٹم کی بہتری پر توجہ دی جائے، کمشنر

سیلاب، 20 ہزار روپے فی ایکڑ ہر کسان کو ملے گا، سیکرٹری زراعت

تجاوزات کیخلاف کریک ڈائون جاری، پراپرٹی آفس، ہوٹل مسمار

اسلام آباد کو پرامن بنانے کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہے، آئی جی

سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری کی کتاب کی تقریب رونمائی

میٹرک، انٹر کے پوزیشن ہولڈرز میں لیپ ٹاپ تقسیم

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
صدر ٹرمپ سے فائدہ اُٹھانا ہو گا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کشمیری احتجاج اور ہمارا نظریاتی اساس
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
تین لیڈرز‘ ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
یک جماعتی کنٹرول
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دو جنگوں کی کہانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سعودی دفاعی معاہدہ اور ٹرمپ کا امن فارمولا
محمد عبداللہ حمید گل