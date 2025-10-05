صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی دلخوشاب پارک کی بحالی میں سست روی پر برہم

  • فیصل آباد
ڈی سی دلخوشاب پارک کی بحالی میں سست روی پر برہم

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل نے دلخوشاب پارک کا تفصیلی دورہ اورپارک کی مرمت وبحالی کے کاموں میں سست روی پر برہمی کا اظہارکیا۔

انہوں نے پارک میں فوری پلانٹیشن اور لائٹس فعال کرنے کی ہدایت کی اورپارک کے اندر اور باہر روڑ پر ٹف ٹائلز کا کام تیزی سے مکمل کرنے کی تاکیدبھی کی۔انہوں نے کہا کہ پارک کے باہر پڑے ملبہ کو فوری اٹھایا جائے ۔انہوں نے پارک کے جملہ کاموں کو ایک ہفتہ میں مکمل کرنے کا ٹاسک تفویض کیا۔ انہوں نے کہاوزیراعلیٰ مریم نواز کے ویژن کے تحت شہریوں کو پبلک پارکس میں معیاری تفریح کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی ترجیح ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

نکاسی آب اور ڈرینج سسٹم کی بہتری پر توجہ دی جائے، کمشنر

سیلاب، 20 ہزار روپے فی ایکڑ ہر کسان کو ملے گا، سیکرٹری زراعت

تجاوزات کیخلاف کریک ڈائون جاری، پراپرٹی آفس، ہوٹل مسمار

اسلام آباد کو پرامن بنانے کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہے، آئی جی

سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری کی کتاب کی تقریب رونمائی

میٹرک، انٹر کے پوزیشن ہولڈرز میں لیپ ٹاپ تقسیم

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
صدر ٹرمپ سے فائدہ اُٹھانا ہو گا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کشمیری احتجاج اور ہمارا نظریاتی اساس
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
تین لیڈرز‘ ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
یک جماعتی کنٹرول
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دو جنگوں کی کہانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سعودی دفاعی معاہدہ اور ٹرمپ کا امن فارمولا
محمد عبداللہ حمید گل