ڈی سی دلخوشاب پارک کی بحالی میں سست روی پر برہم
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل نے دلخوشاب پارک کا تفصیلی دورہ اورپارک کی مرمت وبحالی کے کاموں میں سست روی پر برہمی کا اظہارکیا۔
انہوں نے پارک میں فوری پلانٹیشن اور لائٹس فعال کرنے کی ہدایت کی اورپارک کے اندر اور باہر روڑ پر ٹف ٹائلز کا کام تیزی سے مکمل کرنے کی تاکیدبھی کی۔انہوں نے کہا کہ پارک کے باہر پڑے ملبہ کو فوری اٹھایا جائے ۔انہوں نے پارک کے جملہ کاموں کو ایک ہفتہ میں مکمل کرنے کا ٹاسک تفویض کیا۔ انہوں نے کہاوزیراعلیٰ مریم نواز کے ویژن کے تحت شہریوں کو پبلک پارکس میں معیاری تفریح کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی ترجیح ہے ۔