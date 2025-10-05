کمشنر کی زیر صدارت فلڈ سروے کی پیشرفت پر اجلاس
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کی زیر صدارت فلڈ سروے کی پیشرفت پر اہم اجلاس ہوا۔ٹوبہ ٹیک سنگھ، جھنگ، چنیوٹ کے ڈپٹی کمشنرز نے ویڈیو لنک شرکت کی اور رپورٹس پیش کیں۔
اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر اور محکمہ زراعت، لائیو اسٹاک افسربھی شریک ہوئے ڈپٹی کمشنرز نے فلڈ سروے کی تفصیل سے آگاہ کیا بریفنگ میں کمشنر کو بتایا گیا کہ فیصل آبادڈویژن میں 33 فیصد فلڈ سروے کا کام مکمل کر لیا گیا ہے کمشنر کا کہنا تھا کہ سروے کا ڈیٹا سو فیصد درستگی سے مکمل کیا جائے موضع وار نقصانات کا تخمینہ جلد فائنل کیا جائے متاثرہ کسانوں اور شہریوں کو معاوضہ کی فراہمی رواں ماہ شروع ہو جائے گی ہر ضلع میں فلڈ ڈیٹا انٹری ٹیموں کو روزانہ رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت بھی کی گئی۔ کمشنر نے کہاسروے میں فصلوں کے ساتھ ساتھ مکانات اور مویشیوں کے نقصان کابھی ازالہ کیا جائے گا۔تمام اضلاع کے فلڈ سروے نتائج روزانہ کمشنر آفس میں جمع کروائے جائیں ۔