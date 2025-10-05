گندم کی کاشت اور زیادہ پیداوار کے حوالے سے اجلاس
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر کی زیر صدارت گندم کی کاشت اور زیادہ پیداوار کے حصول کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا۔
اجلاس میں آئندہ فصل کے لئے تمام سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کی گئی۔وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایات پر ضلع بھر کے سرکاری رقبہ جات پر گندم کاشت کرانے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ غذائی قلت کے خدشات کو دور کیا جا سکے اور فوڈ سکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے ۔اجلاس میں کسان تنظیموں، بیج سپلائی کمپنیوں کے نمائندگان، محکمہ زراعت اور انہار کے افسروں سمیت تمام اسسٹنٹ کمشنرز نے شرکت کی۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ ضلع فیصل آباد میں رواں سال 6 لاکھ 19 ہزار ایکڑ رقبے پر گندم کی کاشت کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ۔ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت حافظ عدیل نے مقررہ اہداف اور حصول کیلئے حکمتِ عملی پر بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا حکومت پنجاب کسان کارڈ کے ذریعے کھادیں ارزاں نرخوں پر فراہم کر رہی ہے جبکہ بلاسود ٹریکٹرز کی فراہمی بھی کسان دوست اقدامات کا حصہ ہے ۔اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ زرعی یونیورسٹی کے طلبہ کے تعاون سے گندم کی کاشت کے فروغ کے لئے مؤثر تشہیری مہم چلائی جائے گی۔ ضلع بھر میں سرکاری اراضی کا سروے کرانے کے بعد اسسٹنٹ کمشنرز کو گندم کاشت کے ہدف تفویض کر دیئے گئے ہیں۔ڈپٹی کمشنر نے کہا گندم کی زیادہ پیداوار نہ صرف کسانوں کی خوشحالی بلکہ عوامی ضرورت کی تکمیل کے لئے بھی ناگزیر ہے۔ اس سلسلے میں تمام محکمے اور ادارے مربوط انداز میں اپنا کردار ادا کریں۔