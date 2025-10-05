صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم کی کاشت اور زیادہ پیداوار کے حوالے سے اجلاس

  • فیصل آباد
گندم کی کاشت اور زیادہ پیداوار کے حوالے سے اجلاس

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر کی زیر صدارت گندم کی کاشت اور زیادہ پیداوار کے حصول کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا۔

اجلاس میں آئندہ فصل کے لئے تمام سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کی گئی۔وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایات پر ضلع بھر کے سرکاری رقبہ جات پر گندم کاشت کرانے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ غذائی قلت کے خدشات کو دور کیا جا سکے اور فوڈ سکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے ۔اجلاس میں کسان تنظیموں، بیج سپلائی کمپنیوں کے نمائندگان، محکمہ زراعت اور انہار کے افسروں سمیت تمام اسسٹنٹ کمشنرز نے شرکت کی۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ ضلع فیصل آباد میں رواں سال 6 لاکھ 19 ہزار ایکڑ رقبے پر گندم کی کاشت کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ۔ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت حافظ عدیل نے مقررہ اہداف اور حصول کیلئے حکمتِ عملی پر بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا حکومت پنجاب کسان کارڈ کے ذریعے کھادیں ارزاں نرخوں پر فراہم کر رہی ہے جبکہ بلاسود ٹریکٹرز کی فراہمی بھی کسان دوست اقدامات کا حصہ ہے ۔اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ زرعی یونیورسٹی کے طلبہ کے تعاون سے گندم کی کاشت کے فروغ کے لئے مؤثر تشہیری مہم چلائی جائے گی۔ ضلع بھر میں سرکاری اراضی کا سروے کرانے کے بعد اسسٹنٹ کمشنرز کو گندم کاشت کے ہدف تفویض کر دیئے گئے ہیں۔ڈپٹی کمشنر نے کہا گندم کی زیادہ پیداوار نہ صرف کسانوں کی خوشحالی بلکہ عوامی ضرورت کی تکمیل کے لئے بھی ناگزیر ہے۔ اس سلسلے میں تمام محکمے اور ادارے مربوط انداز میں اپنا کردار ادا کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر نے 135 اساتذہ کو اپنی پو سٹوں پربحال کر دیا

غیر قانونی ذبخ خانوں میں اضافہ ، مضر صحت گوشت فروخت

عالمی یوم اساتذہ کے موقع پرپنجاب کالج سٹی ہاؤسنگ کیمپس سیالکوٹ میں تقریب

قلعہ دیدار سنگھ :رکشہ ڈرائیور کی طالبہ سے زیادتی کی کوشش

وزیر اعلیٰ کی قیادت میں صوبے کی تقدیر بدل رہی:اختر خان

واسا گجرات آئندہ ہفتے مکمل فعال ہوجائے گا:علی ابرار جوڑا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
صدر ٹرمپ سے فائدہ اُٹھانا ہو گا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کشمیری احتجاج اور ہمارا نظریاتی اساس
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
تین لیڈرز‘ ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
یک جماعتی کنٹرول
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دو جنگوں کی کہانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سعودی دفاعی معاہدہ اور ٹرمپ کا امن فارمولا
محمد عبداللہ حمید گل