پارکس ، گرین بیلٹس تباہ، شہری تفریح سے محروم
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)شہر بھر کے بیشتر پارکس اور گرین بیلٹس اجڑ گئے ،جھولے ٹوٹ پھوٹ کاشکار ہوچکے ہیں جسکے باعث شہری تفریح کی سہولیات سے محروم ہورہے ہیں خا ص طوربچوں کی کھیل کود متاثرہورہی ہے۔۔۔
درخت کٹ رہے ہیں، پاکس میں گھاس بھی موجود نہیں پودے خراب ہوچکے ہیں اور پی ایچ اے سب اچھا کا راگ الاپ کر افسروں کو تسلی دینے میں مصروف ہے ۔شہر کا تاریخی گرائونڈ دھوبی گھاٹ بھی توجہ کا منتظر ہے تفصیلات کے مطابق پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شہر میں موجود پارکس اور گرین بیلٹس کی حفاظت کرے نئے پودے لگائے درختوں کی کانٹ چھانٹ کرے پارکس میں موجود گھاس اور پودوں کی کانٹ چھانٹ کرے شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے مختلف مونومنٹس بنائے کنال کے گرد خوبصورتی کے اقدامات کرے جس کے لیے پی ایچ اے کو فنڈز بھی دئیے جاتے ہیں اور خود فنڈز جنریٹ کرنے کے لیے شہر میں ہونے والی تمام تشہیر خواہ وہ بینرز کی صورت میں سٹریمیرز کی صورت میں ہو پینا فلیکسز ہوں بڑے بل بورڈز ہوں یا پھر سڑک کے کنارے یا ڈیوائڈر پر لگی ایس ایم ڈیز ہوں ان سے حاصل ہونے والا ٹیکس کولیکٹ کرے جس کے لیے پی ایچ اے ٹیکس کولیکشن کے لیے بھی ٹھیکہ کرلیتا ہے تاکہ ٹھیکیدار خود ٹیکس کولیکٹ کرے اور پی ایچ اے کو بغیر کوئی کام کیے تشہیری ٹیکس ملتا رہے پی ایچ اے کے پاس سرکاری فنڈز اور ٹیکس کولیکشن کے پیسے بھی موجود ہوتے ہیں جو شہر کی خوبصورتی بڑھانے اور پارکس اور گرین بیلٹس کو بہتر بنانے یا کم از کم موجود حالت میں برقرار رکھنے کے لیے ہوتے ہیں پی ایچ اے کے افسروں کو سرکاری دفاتر اور سرکاری گاڑیاں بھی دی جاتی ہیں انکی تنخواہوں اور مراعات پر بھی بھاری خرچ آتا ہے اسکے باوجود پی ایچ اے کا کام نظر نہیں آتا ،صرف باغ جناح اور ڈی گراونڈ پر ہی توجہ مرکوز کی گئی ہے جبکہ شہر میں موجود دیگر سینکڑوں پارکس اجڑے چمن بنے ہوئے ہیں پارکس میں گھاس سرے سے موجود ہی نہیں ہے بڑے درخت کاٹ کر زمین پر پھینک دئیے گئے ہیں جھولے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوچکے ہیں پھول پودے کہیں نظر نہیں آتے جھنگ روڈ گلفشاں کالونی،گلستان کالونی،،جناح کالونی اور تاریخی دھوبی گھاٹ گراونڈ سمیت سینکڑوں پارکس اور گرین بیلٹس پی ایچ اے کی کام چوری کا پول کھول رہے ہیں۔ پی ایچ اے کے افسر کمشنر یا ڈپٹی کمشنر کے ساتھ ہونے والی میٹنگز میں کاغذی فائلیں اور لمبی چوڑی بریفنگز لے کر پہنچتے ہیں جہاں سب اچھا دکھانے کے لیے زبانی جمع خرچ سے کام چلایا جاتاہے جبکہ حقیقت میں پارکس اور گرین بیلٹس کی حالت زار پر کوئی توجہ ہی نہیں دی جاتی۔ معاملے سے متعلق ڈی جی پی ایچ اے دلاور خان کا کہنا ہے بہتری کا کام جاری ہے جہاں بھی ضرورت ہوگی کام کروایا جائے گا ۔