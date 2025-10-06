صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
تھانے میں درخواست کیوں دی ؟ملزموں کی شہری پر فائرنگ

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)تھانے میں درخواست دینے پر ملزمان نے مدعی کو گولیوں سے چھلنی کردیا۔

 تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقہ ہجویری ٹاؤن میں محمد ذیشان نے اپنی والدہ کے ہمراہ یاسین اور محبوب کے خلاف مقدمہ کے اندراج کی درخواست دی، جس پر ملزمان طیش میں آگئے ۔ ذیشان کے مطابق ملز موں نے اسے دکان پر قابو کرکے فائرنگ کردی، جس سے وہ شدید زخمی ہوگیا۔ اہلِ علاقہ کے جمع ہونے پر ملزمان سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

 

