صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سینیٹر مشتاق احمد خان کی رہائی یقینی بنائی جائے ، رانا سلطان محمود

  • فیصل آباد
سینیٹر مشتاق احمد خان کی رہائی یقینی بنائی جائے ، رانا سلطان محمود

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)جماعت اسلامی صدر پبلک ایڈ کمیٹی رانا سلطان محمود خاں نے سینیٹر مشتاق احمد خان کی گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہوئے حکومت سے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔

 انہوں نے کہا کہ غزہ کے متاثرین کے لیے خوراک اور ادویات کا فوری انتظام کیا جائے ۔ ان کا کہنا تھا کہ دو ارب سے زائد مسلمان اسرائیلی مظالم کے سامنے بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں، گزشتہ برسوں میں ایک لاکھ سے زائد فلسطینی اسرائیلی جارحیت اور غذائی قلت کے باعث جاں بحق ہو چکے ہیں، لیکن مسلم ممالک کے حکمران امریکی دباؤ کے باعث فلسطینی عوام کی کھل کر مدد نہیں کر رہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اساتذہ معمار، تعلیم ہی قوموں کی ترقی و استحکام کی بنیاد، شازیہ رضوان

ملکی ترقی، غربت کے خاتمہ کیلئے تعلیم ضروری، ڈاکٹر حسن محی الدین

پاکستان سنگل ونڈو اور ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی کا مشترکہ منصوبہ

معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اساتذہ کا کردار قابل ستائش، فلک شیر اعوان

گولڑہ شریف، غوث اعظم سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی کی عرس تقریبات ختم

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، کانووکیشن کی رجسٹریشن میں 15 اکتوبر تک توسیع

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر