سینیٹر مشتاق احمد خان کی رہائی یقینی بنائی جائے ، رانا سلطان محمود
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)جماعت اسلامی صدر پبلک ایڈ کمیٹی رانا سلطان محمود خاں نے سینیٹر مشتاق احمد خان کی گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہوئے حکومت سے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ غزہ کے متاثرین کے لیے خوراک اور ادویات کا فوری انتظام کیا جائے ۔ ان کا کہنا تھا کہ دو ارب سے زائد مسلمان اسرائیلی مظالم کے سامنے بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں، گزشتہ برسوں میں ایک لاکھ سے زائد فلسطینی اسرائیلی جارحیت اور غذائی قلت کے باعث جاں بحق ہو چکے ہیں، لیکن مسلم ممالک کے حکمران امریکی دباؤ کے باعث فلسطینی عوام کی کھل کر مدد نہیں کر رہے ۔