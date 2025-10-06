صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مردہ شخص کے خلاف مقدمہ درج کرنے والا تھانیدار معطل

  • فیصل آباد
مردہ شخص کے خلاف مقدمہ درج کرنے والا تھانیدار معطل

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )مردہ شخص کے خلاف مقدمہ درج کرنے والے تھانیدار کو معطل کر کے چارج شیٹ کر دیا گیا۔ اے ایس آئی عمران انجم نے ایک ایسے شہری کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا جو سال 2020 میں وفات پا چکا تھا۔

تھانہ گڑھ مہاراجہ پولیس نے گرفتار ملزم یوسف اور فریاد کی فراہم کردہ معلومات پر مرحوم شہری کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ بعد ازاں تفتیش کے دوران انکشاف ہوا کہ ملز موں نے غلط معلومات فراہم کی تھیں اور ملزم کی شناخت چھپانے کا معاملہ سامنے آیا، جسے ضمنی رپورٹ میں درست کر دیا گیا۔ڈی پی او جھنگ کیپٹن (ر) بلال افتخار کیانی نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی اور متعلقہ اے ایس آئی عمران انجم کو معطل کر کے چارج شیٹ جاری کر دی۔ڈی پی او نے کہا کہ بغیر تحقیق مقدمہ درج کرنا ناقابلِ برداشت غفلت ہے ، پولیس فورس میں نظم و ضبط اولین ترجیح ہے ، کسی غیر ذمہ دارانہ عمل کی گنجائش نہیں۔ ایسی غلطیاں عوامی اعتماد کو مجروح کرتی ہیں، ہر اہلکار اپنی ذمہ داری کا احساس کرے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

آلودگی پر سخت کارروائی ، اینٹی سموگ سکواڈ فعال کرنے کا فیصلہ

آر پی او کی کھلی کچہری پلاٹ کے نام پر فراڈ،گرفتاریوں کا حکم

شجاع الرحمن ٹیپو ایڈووکیٹ کی صدارت میں اہم اجلاس پروفیشنل لائرز گروپ کی تشکیل

دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے حوالہ سے ہماری بنیادی ذمہ داریاں ہیں ،سبطین شاہ نقوی

وزیر اعلیٰ پنجاب کی عوامی مقبو لیت سے پی ٹی آئی اور اس کی قیا د ت خوفزدہ ہے ، شازیہ بانو

جلال پور جاگیر میں واٹرفلٹریشن پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھا گیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر