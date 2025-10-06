مردہ شخص کے خلاف مقدمہ درج کرنے والا تھانیدار معطل
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )مردہ شخص کے خلاف مقدمہ درج کرنے والے تھانیدار کو معطل کر کے چارج شیٹ کر دیا گیا۔ اے ایس آئی عمران انجم نے ایک ایسے شہری کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا جو سال 2020 میں وفات پا چکا تھا۔
تھانہ گڑھ مہاراجہ پولیس نے گرفتار ملزم یوسف اور فریاد کی فراہم کردہ معلومات پر مرحوم شہری کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ بعد ازاں تفتیش کے دوران انکشاف ہوا کہ ملز موں نے غلط معلومات فراہم کی تھیں اور ملزم کی شناخت چھپانے کا معاملہ سامنے آیا، جسے ضمنی رپورٹ میں درست کر دیا گیا۔ڈی پی او جھنگ کیپٹن (ر) بلال افتخار کیانی نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی اور متعلقہ اے ایس آئی عمران انجم کو معطل کر کے چارج شیٹ جاری کر دی۔ڈی پی او نے کہا کہ بغیر تحقیق مقدمہ درج کرنا ناقابلِ برداشت غفلت ہے ، پولیس فورس میں نظم و ضبط اولین ترجیح ہے ، کسی غیر ذمہ دارانہ عمل کی گنجائش نہیں۔ ایسی غلطیاں عوامی اعتماد کو مجروح کرتی ہیں، ہر اہلکار اپنی ذمہ داری کا احساس کرے ۔