چوروں نے زیر تعمیر گھر کا صفایا کردیا
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)چوروں نے زیر تعمیر گھر کا صفایا کردیا۔تھانہ صدر جڑانوالہ کے علاقہ 119 گ ب میں مدثر اپنا گھر تعمیر کروا رہا تھا جہاں سے نامعلوم چور تالے توڑ کر سولر پلیٹیں، پمپ اور دیگر تعمیراتی سامان لے کر فرار ہوگئے پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
