مسلح افراد کا تھانہ سٹی جڑانوالہ پر دھاوا، ساتھی کو چھڑا کر فرار
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)مسلح افراد نے تھانہ سٹی جڑانوالہ پر حملہ کرکے اپنے ساتھی کو پولیس حراست سے چھڑا لیا۔
پولیس کے مطابق قبرستان میں لڑائی جھگڑے کے دوران زمان نامی ملزم کو حراست میں لے کر حوالات میں بند کیا گیا تھا، جس پر اس کے ساتھی طیش میں آگئے ۔ ملزم قذافی کی قیادت میں 30 سے زائد افراد نے تھانے پر دھاوا بول دیا، فرنٹ ڈیسک پر توڑ پھوڑ کی اور اندر موجود پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے شدید زخمی کردیا۔ بعد ازاں ملزمان اپنے ساتھی زمان کو حوالات سے نکال کر ساتھ لے گئے ۔ پولیس نے 34 ملز موں کے خلاف انسدادِ دہشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرلیا۔