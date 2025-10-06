صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بنو قابل پروگرام، حافظ نعیم الرحمن 10 اکتوبر کو افتتاح کرینگے

  فیصل آباد
بنو قابل پروگرام، حافظ نعیم الرحمن 10 اکتوبر کو افتتاح کرینگے

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)جماعتِ اسلامی نے کراچی کے بعد فیصل آباد میں بھی بنو قابل پروگرام شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ پروگرام کے تحت ہزاروں نوجوانوں کو مفت آئی ٹی کورسز کروانے کے بعد روزگار میں معاونت فراہم کی جائے گی۔

 حافظ نعیم الرحمن 10 اکتوبر کو کریسنٹ گراؤنڈ میں افتتاحی تقریب سے خطاب کریں گے ۔صوبائی امیر جماعتِ اسلامی پنجاب وسطی جاوید قصوری نے المرکز الاسلامی چنیوٹ بازار میں ضلعی و زونل ذمہ داران کے اجلاس میں تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ معیاری تعلیم اور صحت کی سہولیات فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے ، اگر ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو جماعتِ اسلامی عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔اجلاس سے ضلعی امیر پروفیسر محبوب الزماں بٹ، صوبائی صدر الخدمت اکرام الحق سبحانی، ضلعی صدر رائے ندیم الرحمن اور یاسر کھارا ایڈووکیٹ نے بھی خطاب کیا۔ جاوید قصوری نے کہا کہ بنو قابل پروگرام ایک انقلابی اقدام ہے ۔ ملکی آبادی کا 65 فیصد نوجوان طبقہ قوم کا قیمتی اثاثہ ہے ، اس اثاثے کو ضائع ہونے سے بچانے اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ہمیں جماعتی، مذہبی اور مسلکی تفریق سے بالاتر ہو کر اقدامات کرنا ہوں گے ۔

 

