دارالاحسان پبلک سکول 77 رب میں یومِ اساتذہ کی پروقار تقریب
بلوچنی (نمائندہ دنیا )دارالاحسان پبلک سکول 77 رب لوہکے میں ورلڈ ٹیچر ڈے کے موقع پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ طلبہ نے اپنے اساتذہ کو پھولوں کے ہار، تحائف پیش کیے جبکہ کیک بھی کاٹا گیا۔
اس موقع پر سرپرست ادارہ طاہر حمید فانی اور پرنسپل حاجی مدثر حمید فانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اساتذہ ملک و قوم کے حقیقی ہیرو ہیں جو بچوں کی تعلیم و تربیت کے ذریعے ان کی زندگیوں کو سنوارتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ قوموں کی ترقی اساتذہ کے احترام سے مشروط ہے ، اسلام نے استاد کو روحانی باپ کا درجہ دیا ہے ۔ بچوں کی تعلیم و تربیت سے معاشرہ سنورتا ہے ، شعور پیدا ہوتا ہے اور یہ سب اساتذہ کی محنت و قربانیوں کا ثمر ہے ۔حاجی مدثر حمید فانی نے مزید کہا کہ بانی ادارہ حاجی ماسٹر عبدالحمید فانی کی فروغِ نعت، درس و تدریس اور سماجی خدمات ناقابلِ فراموش ہیں۔