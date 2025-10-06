صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماموں کانجن :بارش سے فصلیں متاثر، کاشتکاروں کو شدید نقصان

  • فیصل آباد
ماموں کانجن :بارش سے فصلیں متاثر، کاشتکاروں کو شدید نقصان

ماموں کانجن (نمائندہ دنیا)طوفانی بارش سے فصلیں متاثر، کاشتکاروں کو شدید نقصان،ماموںکانجن اور گردونواح میں طوفانی بارش اور تیز ہواؤں نے فصلوں کو بری طرح متاثر کیا۔۔۔

 متعدد فصلیں زمین بوس ہوگئیں جس سے کاشتکار شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔گزشتہ رات تیز ہواؤں کے ساتھ ہونے والی موسلا دھار بارش کے باعث گندم، کپاس اور دیگر فصلیں گر کر زمین سے لگ گئیں، جبکہ کئی علاقوں میں درخت بھی جڑوں سے اکھڑ گئے ۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ بارش نے ان کی محنت پر پانی پھیر دیا ہے ، اگر فوری طور پر فصلوں کے نقصان کا جائزہ نہ لیا گیا تو انہیں مالی طور پر شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیوں کے نرخ کم نہ ہوسکے، ٹماٹر 480 روپے کلو ہوگئے

یوم اساتذہ پر پیف کی تقریب، ہیرو ایوارڈز، کیش پرائزز تقسیم

عالمی معیار کے عجائب گھر پنجاب کو پُرکشش بنائینگے : سیکرٹری سیاحت

آئی جی کی زیر صدارت سکیورٹی، انسدادِ جرائم پراجلاس

اپنی چھت اپنا گھر پروگرام، 86 ہزار خاندان مستفید

کسان بچائوروڑ کارواںمیں ہزاروں کسان شریک ہونگے : جاوید قصوری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر