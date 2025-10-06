ماموں کانجن :بارش سے فصلیں متاثر، کاشتکاروں کو شدید نقصان
ماموں کانجن (نمائندہ دنیا)طوفانی بارش سے فصلیں متاثر، کاشتکاروں کو شدید نقصان،ماموںکانجن اور گردونواح میں طوفانی بارش اور تیز ہواؤں نے فصلوں کو بری طرح متاثر کیا۔۔۔
متعدد فصلیں زمین بوس ہوگئیں جس سے کاشتکار شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔گزشتہ رات تیز ہواؤں کے ساتھ ہونے والی موسلا دھار بارش کے باعث گندم، کپاس اور دیگر فصلیں گر کر زمین سے لگ گئیں، جبکہ کئی علاقوں میں درخت بھی جڑوں سے اکھڑ گئے ۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ بارش نے ان کی محنت پر پانی پھیر دیا ہے ، اگر فوری طور پر فصلوں کے نقصان کا جائزہ نہ لیا گیا تو انہیں مالی طور پر شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔