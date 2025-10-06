صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمالیہ : ناجائز منافع خوری نے خطرناک صورت اختیار کر لی

  • فیصل آباد
کمالیہ (نمائندہ دنیا )کمالیہ شہر اور گردونواح میں ناجائز منافع خوری نے خطرناک حد اختیار کر لی ہے، عوام مہنگائی کے بوجھ تلے پس کر رہ گئے ہیں۔ روزمرہ استعمال کی اشیاء کے نرخ آسمان سے باتیں کرنے لگے ہیں۔۔۔

  انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے  پرائس کنٹرول کمیٹیاں غیر مؤثر ہو چکی ہیں اور عوامی مسائل حل کرنے کے بجائے منافع خور مافیا کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے ۔مارکیٹ میں سبزیوں، پھلوں، گوشت، دودھ اور دیگر اشیائے خوردونوش کی قیمتیں سرکاری نرخ ناموں سے دوگنی وصول کی جا رہی ہیں،  دکاندار نرخ نامے آویزاں کرنے سے بھی گریزاں ہیں۔شکایت کرنے والے صارفین کودکانداروں کی بدسلوکی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے ۔عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی کمزور گرفت کے باعث ناجائز منافع خور سرگرم ہو چکے ہیں۔ 

 

