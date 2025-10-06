اٹھارہ ہزاری :درختوں کی کٹائی، بااثر افراد کو بچانے کا الزام
اٹھارہ ہزاری (نمائندہ دنیا )اٹھارہ ہزاری میں غیرقانونی درختوں کی کٹائی کے واقعے نے ضلعی انتظامیہ اور پولیس کی غیرجانبداری پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ سماجی کارکنان اور شہریوں کا کہنا ہے کہ مقامی بااثر شخصیت کو ایف آئی آر میں شامل نہیں کیا گیا۔۔۔
حالانکہ ویڈیو شواہد اور چشم دید گواہ براہِ راست اس کی نشاندہی کر رہے ہیں۔عینی شاہدین کے مطابق علاقے میں 25 سے 30 درخت غیرقانونی طور پر کاٹے گئے ، جن کی مالیت تقریباً 14 سے 15 لاکھ روپے بنتی ہے ، تاہم سرکاری رپورٹ میں صرف ایک درخت اور پچاس ہزار روپے نقصان ظاہر کیا گیا ہے ۔سوشل میڈیا پر جاری ویڈیوز میں درختوں کی کٹائی، نوجوانوں پر تشدد اور موبائل فون چھیننے کے مناظر واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے باوجود پولیس کی ایف آئی آر میں اصل ملزم کو شامل نہیں کیا گیا۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی بااثر افراد کو بچانے اور کمزور لوگوں کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش ہے ۔عوامی و ماحولیاتی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے میں ملوث اصل افراد کو فوری گرفتار کر کے شفاف تحقیقات کی جائیں، درختوں کی درست تعداد اور نقصان کی رپورٹ مرتب کی جائے اور متاثرہ نوجوانوں کو مکمل انصاف فراہم کیا جائے ۔ ماحولیاتی ماہرین کے مطابق یہ صرف درختوں کا نہیں بلکہ قانون کی عملداری اور عوامی اعتماد کا معاملہ ہے ۔