چنیوٹ پولیس کی سال 2025 کی کارکردگی رپورٹ جاری

  • فیصل آباد
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنیوٹ ایس ایس پی عبداﷲ احمد کی زیر قیادت شہریوں کی خدمت، انصاف کی فراہمی، پولیس ویلفیئر اور سیلاب زدگان کی امداد کے حوالے سے سال 2025 کے دوران نمایاں اقدامات کیے گئے۔

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق ضلع بھر میں 300 سے زائد کھلی کچہریاں منعقد کی گئیں، 7 ہزار سے زائد شہریوں کی درخواستوں پر فوری دادرسی کی گئی۔ پولیس خدمت مراکز کو جدید سہولیات سے آراستہ کیا گیا، ٹرانسجینڈرز کے لیے تعلیم و تربیت کے خصوصی پروگرام شروع کیے گئے ، اور منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں 450 سے زائد بدنام زمانہ عناصر گرفتار کیے گئے ۔ڈی پی او عبداﷲ احمد کی قیادت میں محرم، عید اور دیگر مواقع پر مثالی سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ۔ دریائے چناب میں سیلاب کے دوران پولیس نے 7 ہزار سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔پولیس ہارس رائیڈنگ سکول، میثاق سنٹر برائے اقلیتیں، خواتین کے لیے ورچوئل پولیس اسٹیشن اور فرینڈز آف پولیس پروگرام جیسے منصوبوں سے پولیس کا عوامی اعتماد میں اضافہ ہوا۔

 

