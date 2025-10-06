صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آزادی صحافت پر حملہ حکومت کی نااہلی کا ثبوت:ڈاکٹر نثار احمد

  • فیصل آباد
آزادی صحافت پر حملہ حکومت کی نااہلی کا ثبوت:ڈاکٹر نثار احمد

پینسرہ (نمائندہ دنیا )ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر نثار احمد نے آزادی صحافت پر ہونے والے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حق اور سچ کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ۔۔۔

 ہم ہمیشہ آزادیٔ صحافت پر یقین رکھتے ہیں مگر بدقسمتی سے حکومت کی جانب سے مختلف ادوار میں صحافیوں کو دبانے کے ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے رہے ہیں۔ کبھی پیکا ایکٹ، ایف آئی آرز اور تشدد کے ذریعے قلم کی طاقت کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، اور اب اسلام آباد جیسے شہر میں پریس کلب پر حملہ کر کے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ حکومت اپنا وقار کھو رہی ہے ۔ڈاکٹر نثار احمد نے کہا کہ موجودہ حکومت کی کارکردگی پر اب خود اتحادی جماعتیں سوال اٹھا رہی ہیں، ایسے حالات میں آزادیٔ اظہار رائے پر حملے اور صحافیوں کو ہراساں کرنے کے واقعات حکومت کی ناکامی اور نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔

 

