راوی کے متاثرین کیلئے کمالیہ میں سب سے بڑی خیمہ بستی قائم

  • فیصل آباد
کمالیہ (نمائندہ خصوصی)دریائے راوی کے سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کے لیے کمالیہ کے نواحی علاقے ٹبہ سنگل والا میں سب سے بڑی خیمہ بستی قائم کر دی گئی ہے، جہاں 108 سے زائد متاثرہ گھرانے رہائش پذیر ہیں۔

پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے شعبہ خدمتِ خلق کی زیرِ نگرانی قائم اس خیمہ بستی میں متاثرین کو تین وقت کا کھانا، بچوں کے لیے دودھ و ملبوسات، عارضی اسکول اور مویشیوں کے علاج کے لیے عارضی اسپتال کی سہولت فراہم کی گئی ہے ۔خیمہ بستی میں قائم اسکول کے باعث بچوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے جبکہ والدین نے اس اقدام کو سراہا ہے ۔دوسری جانب مویشیوں میں بیماریوں کے باعث عارضی اسپتال کے قیام پر کسانوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے ۔شعبہ خدمتِ خلق کے صدر کا کہنا ہے کہ سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی تک امدادی سرگرمیاں جاری رہیں گی کیونکہ متاثرہ نشیبی علاقوں سے پانی اترنے میں مزید ایک ماہ لگ سکتا ہے ۔

 

