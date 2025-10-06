کھرڑیانوالہ میں تجاوزات اور ذخیرہ اندوزی کیخلاف کارروائیاں
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ رنگزیب کی ہدایت پر کھرڑیانوالہ میں پیرا فورس کے ہمراہ تجاوزات اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی گئیں۔
تفصیلات کے مطابق پیرا فورس کی تعیناتی کے بعد مختلف بازاروں میں ناجائز تجاوزات، گراں فروشی اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت ایکشن لیا گیا، متعدد دکانداروں کو جرمانے عائد کئے گئے اور سخت وارننگز جاری کی گئیں۔اسسٹنٹ کمشنر رنگزیب نے کہا کہ پیرا فورس جڑانوالہ میں چند دنوں میں مکمل طور پر تعینات کر دی جائے گی، جو عارضی و پختہ تجاوزات کے خاتمے ، مصنوعی مہنگائی اور گراں فروشی کی روک تھام میں اہم کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کے حقوق کے تحفظ اور ریاستی رٹ کے قیام کیلئے کارروائیاں بلا امتیاز جاری رہیں گی۔انہوں نے مزید بتایا کہ گندم سمیت اشیائے ضروریہ کی ذخیرہ اندوزی پر کارروائیاں مزید تیز کی جائیں گی جبکہ روڈز کو تجاوزات سے مکمل طور پر پاک کرنے کیلئے پیرا فورس کو 24 گھنٹے شفٹوں میں متحرک رکھا جائے گا۔