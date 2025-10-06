صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلوبل فلوٹیلا پر حملہ کھلی دہشت گردی ، مولانا شبیر احمد عثمانی

  • فیصل آباد
گلوبل فلوٹیلا پر حملہ کھلی دہشت گردی ، مولانا شبیر احمد عثمانی

چناب نگر (نامہ نگار )مرکز ختم نبوت جامعہ عثمانیہ ختم نبوت و ختم نبوت اسلامک سنٹر چناب نگر کے بانی مولانا قاری شبیر احمد عثمانی نے کہا ہے کہ گلوبل صمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملہ اور امدادی قافلے کے شرکا کی گرفتاری کھلی دہشت گردی اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔

 اہلِ غزہ کو امداد پہنچانے والے افراد انسانیت کی خدمت کر رہے تھے ، مگر اسرائیلی فورسز نے طاقت کے زور پر انہیں روکا اور گرفتار کیا، جو عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے ۔انہوں نے کہا کہ امریکہ ایک طرف امن کے دعوے کرتا ہے جبکہ دوسری طرف اسرائیل کی پشت پناہی کر کے ظلم و جبر کا ساتھ دے رہا ہے ۔ اقوام متحدہ، او آئی سی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو اسرائیلی جارحیت کا فوری نوٹس لینا چاہیے ۔مولانا قاری شبیر احمد عثمانی نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نام نہاد امن منصوبہ دراصل ظلم کی بالادستی اور عالم اسلام کے خلاف گہری سازش ہے ۔ انہوں نے فلسطینی عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی لازوال قربانیوں کو کسی سیاسی یا محلّاتی سازش کے ذریعے سبوتاژ نہیں ہونے دیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کے ایم سی کا تاریخی کارنامہ 25برس بعد بروقت تنخواہیں ادا

منافقوں کے دباؤ کے باوجود کام کروا کر دکھایا ،مرتضی وہاب

تعلیمی بورڈز میں آٹومیشن،ای مارکنگ سسٹم متعارف کرایاجائیگا

عظمی بخاری کا بیان ان کی سیاسی مایوسی کا مظہر، سلمان عبداللہ مراد

گیدڑ بھبکیاں بھارتی خوف کی عکاسی کررہی ،سنی تحریک

صہیونی بالادستی کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا،کاشف سعید

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر