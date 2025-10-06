ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی میں پانی کے مسائل حل کرنے پر زور
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی برائے رورل ایریاز کا اجلاس کنوینر کمیٹی و رکن قومی اسمبلی چودھری شہباز بابر کی زیرصدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن (ر) ندیم ناصر سمیت متعلقہ محکموں کے افسروں اور عوامی نمائندگان نے شرکت کی۔
اجلاس میں ڈپٹی کمشنر نے شرکا کو علاقائی ترقی اور حکومتی اقدامات پر عملدرآمد کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ عوامی نمائندگان نے دیہی علاقوں میں زمین کے نیچے پانی کی سطح اوپر آنے کے مسئلے کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کے فوری حل پر زور دیا۔کسانوں کی جانب سے گندم کی فصل کی بوائی میں درپیش مشکلات اور ان کے تحفظات کے ازالے پر بھی غور کیا گیا۔ اس کے علاوہ ڈجکوٹ میں سیوریج لائنیں بچھانے اور صاف پانی کی فراہمی کے لیے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس نصب کرنے کا مطالبہ بھی پیش کیا گیا۔اجلاس میں نکاسی آب، واسا سے متعلقہ مسائل، سیم نالہ پل کی ڈی سلٹنگ، سڑکوں کے پیچ ورک، صفائی مہم اور علاقائی خوبصورتی کے امور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔