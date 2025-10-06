صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ میں آوارہ کتوں کی یلغار، شہری خوف میں مبتلا

  • فیصل آباد
جڑانوالہ میں آوارہ کتوں کی یلغار، شہری خوف میں مبتلا

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )جڑانوالہ میں آوارہ کتوں کی یلغار نے شہریوں کا سکون چھین لیا، بینظیر پارک، جناح پارک، محمد بی بی کالونی، ڈیفنس ویو اور دیگر علاقوں میں صورتحال انتہائی تشویشناک ہو گئی۔

شہریوں کے مطابق آوارہ کتے جُھنڈ کی صورت میں گلی محلوں اور پارکوں میں گھومتے ہیں، جو راہگیروں، بچوں اور خواتین پر حملے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس صورتحال کے باعث بچے اسکول، خواتین بازار اور بزرگ حضرات مساجد تک جانے میں خوف محسوس کرتے ہیں۔ عوامی پارکوں میں بھی آنے والے شہری عدم تحفظ کا شکار ہیں۔متعدد موٹر سائیکل سوار ان آوارہ کتوں کے حملوں کا نشانہ بن چکے ہیں، مگر انتظامیہ اور میونسپل اداروں کی طرف سے کوئی مؤثر کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر آوارہ کتوں کے خلاف مہم شروع کی جائے تاکہ شہریوں کو تحفظ اور سکون میسر آ سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کے ایم سی کا تاریخی کارنامہ 25برس بعد بروقت تنخواہیں ادا

منافقوں کے دباؤ کے باوجود کام کروا کر دکھایا ،مرتضی وہاب

تعلیمی بورڈز میں آٹومیشن،ای مارکنگ سسٹم متعارف کرایاجائیگا

عظمی بخاری کا بیان ان کی سیاسی مایوسی کا مظہر، سلمان عبداللہ مراد

گیدڑ بھبکیاں بھارتی خوف کی عکاسی کررہی ،سنی تحریک

صہیونی بالادستی کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا،کاشف سعید

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر