ون بھی قوانین کی خلاف ورزی پر ڈرائیور گرفتار

  • فیصل آباد
ون بھی قوانین کی خلاف ورزی پر ڈرائیور گرفتار

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ون بھی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ ڈی ٹائپ کالونی کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ون وے قوانین کی خلاف ورزی کرنے اور دیگر ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ پیدا کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ جس کیخلاف مقدمہ بھی درج کرلیا گیا ہے ۔

