جلاؤ گھیراؤ کی سیاست ملکی مفاد میں نہیں:شفیق احمد گجر

  • فیصل آباد
وزیراعلیٰ پنجاب کی ایک تقریر پر جیالوں کا ردعمل غیر سنجیدہ ہے

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)مسلم لیگ (ن) کے سابق رکن پنجاب اسمبلی چودھری شفیق احمد گجر نے کہا ہے کہ جلاؤ گھیراؤ اور انتشار کی سیاست ملک کے مفاد میں نہیں۔ پارلیمانی نظام حکومت میں اتفاقِ رائے اور قانون کی حکمرانی سے ہی جمہوریت کو فروغ ملتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی حکومت کی اتحادی جماعت ہے ، صدر، چیئرمین سینیٹ اور گورنر کے عہدے تمام اتحادیوں کی حمایت سے ممکن ہوئے ہیں۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ایک تقریر پر جیالوں کا ردعمل غیر سنجیدہ ہے ، سیاستدانوں میں برداشت اور حوصلہ ہونا چاہیے ۔چودھری شفیق احمد گجر نے مزید کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ خوش آئند ہے ، جبکہ معاشی استحکام کیلئے بیرونی سرمایہ کاری کو فروغ دینا ضروری ہے ۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سروے کر کے فوری فنڈز فراہم کیے جائیں تاکہ متاثرہ کسانوں کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جا سکے ۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سب کا ہے ، ہمیں مل کر ترقی کی راہ پر گامزن ہونا ہوگا۔

 

