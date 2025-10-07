اساتذہ قوم کے معمار، ان کا احترام ہر فرد پر لازم :عبدالرشید حجازی
قوم کے معمار وسائل کی کمی کے باوجود خلوص کے ساتھ خدمتِ علم میں مصروف۔۔۔
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان علامہ عبدالرشید حجازی نے یومِ اساتذہ کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ اساتذہ وہ عظیم شخصیات ہیں جو علم کے چراغ جلاتی اور کردار سنوارتی ہیں۔ ان کا احترام سال میں ایک دن نہیں بلکہ زندگی کے ہر لمحے لازم ہے ۔انہوں نے کہا کہ دنیا کے سب سے بڑے معلم نبی کریم ﷺ ہیں، جن سے بہتر کوئی معلم قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ اساتذہ کی قدر نہ کرنے والی قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی خوشیاں قربان کر کے نئی نسل کو معاشرے کا مفید شہری بنانے میں مصروف رہتے ہیں۔علامہ حجازی نے افسوس کا اظہار کیا کہ قوم کے معمار خصوصاً دینی مدارس کے اساتذہ وسائل کی کمی کے باوجود خلوص کے ساتھ خدمتِ علم میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ والدین انسان کے وجود کا ذریعہ بنتے ہیں جبکہ اساتذہ اسے بلندیوں تک پہنچانے کا سبب بنتے ہیں، اس لیے اساتذہ کا احترام اور ان کی تکریم ہم سب پر فرض ہے ۔