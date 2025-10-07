صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کسان دشمن پالیسیاں ، زراعت تباہی کے دہانے پر :سردار ظفر

  • فیصل آباد
مہنگی کھاد، بیج اور پانی کی کمی کے باعث کسانوں کیلئے کاشت کے اخراجات بڑھ گئے۔۔۔

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)کسان بورڈ پاکستان کے مرکزی صدر سردار ظفر حسین خاں نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کسان دشمن پالیسیوں پر گامزن ہے ، زراعت سے وابستہ 60 فیصد آبادی کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اگر آئندہ گندم کے سیزن میں کسانوں کی مرضی کے مطابق نرخ مقرر نہ کیے گئے تو عوام مہنگے آٹے کی شکل میں نقصان اٹھائیں گے ۔ مہنگی کھاد، بیج اور پانی کی کمی کے باعث کسانوں کیلئے کاشت کے اخراجات ناقابلِ برداشت ہو چکے ہیں۔انہوں نے کہا کہ زرعی ملک ہونے کے باوجود پاکستان گندم بحران کی طرف بڑھ رہا ہے ، کسان زمینیں فروخت کرنے پر مجبور ہیں،  پنجاب حکومت کے نمائشی منصوبے جیسے کسان کارڈ مسائل کا حل نہیں۔ کھاد، بیج، بجلی کے نرخوں اور زرعی لاگت میں اضافے نے زراعت کو شدید متاثر کیا  ۔انہوں نے مطالبہ کیا زرعی شعبے کو فوری ریلیف دیا جائے ، کھاد و بیج کی قیمتوں میں کمی، ٹیوب ویل کیلئے فلیٹ ریٹ، بلاسود قرضوں اور گندم مارکیٹ کو اوپن کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ شوگر مل مالکان کسانوں کے اربوں روپے ادا کریں۔

 

