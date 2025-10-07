وزیر اعلیٰ کی کارکردگی کا اعتراف کر کے تنقید کرنے والے اپنی کارکردگی بتائیں:عرفان منان
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے رہنما اوراین اے 101 سے سابق ٹکٹ ہولڈر میاں عرفان منان نے کہاہے کہ مسلم لیگ ن نے میاں نواز شریف کی قیادت میں ہمیشہ پاکستان اورعوام کی بلاتفریق خدمت کی ہے۔۔۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی کارکرردگی کااعتراف کرنے کے بعد تنقید کرنے والوں کو اپنی کارکرردگی ظاہرکرنی چاہئے ۔انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت سفارتی اور معاشی محاذ پر بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہے جبکہ وزیراعلی پنجاب مریم نواز شریف نے پونے 2سال میں متحرک ہوکر جوعملی اقدامات کیے ہیں وہ تاریخی ہیں۔