صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر اعلیٰ کی کارکردگی کا اعتراف کر کے تنقید کرنے والے اپنی کارکردگی بتائیں:عرفان منان

  • فیصل آباد
وزیر اعلیٰ کی کارکردگی کا اعتراف کر کے تنقید کرنے والے اپنی کارکردگی بتائیں:عرفان منان

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے رہنما اوراین اے 101 سے سابق ٹکٹ ہولڈر میاں عرفان منان نے کہاہے کہ مسلم لیگ ن نے میاں نواز شریف کی قیادت میں ہمیشہ پاکستان اورعوام کی بلاتفریق خدمت کی ہے۔۔۔

وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی کارکرردگی کااعتراف کرنے کے بعد تنقید کرنے والوں کو اپنی کارکرردگی ظاہرکرنی چاہئے ۔انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت سفارتی اور معاشی محاذ پر بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہے جبکہ وزیراعلی پنجاب مریم نواز شریف نے پونے 2سال میں متحرک ہوکر جوعملی اقدامات کیے ہیں وہ تاریخی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ائرپورٹ حملے میں سہولت کاری، ملزمہ کی درخواستِ ضمانت پردلائل طلب

ڈاؤ یونیورسٹی میں پلمو نری ری ہیب لی ٹیشن سینٹر قائم

ڈاکوؤں سے 16پولیس مقابلے ،2 ہلاک،زخمیوں سمیت 27ملزمان گرفتار

تاجروں کو پھر گولیوں میں لپٹی بھتے کی پرچیاں ملنے لگیں

جماعتِ اسلامی کی اپیل پر اسرائیلی جارحیت کیخلاف احتجاج آج

میئر کے الزامات مضحکہ خیز اور بے بنیاد ہیں، ایم کیو ایم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس