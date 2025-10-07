ستمبر2025 میں میں ٹیکسٹائل برآمدات 11 فیصد کمی کا شکار
ٹیکس ریفنڈز میں تاخیر اور خام مال کی بڑھتی قیمتوں سے لاگت میں اضافہ ہو گیا۔۔۔
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)ستمبر 2025ء میں ملکی ٹیکسٹائل برآمدات کو شدید دباؤ کا سامنا رہا اور گزشتہ سال کے مقابلے میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان بیورو آف شماریات کے مطابق ستمبر 2025ء کے دوران برآمدات کا مجموعی حجم تقریباً دو ارب51کروڑ ڈالر رہا، جو پچھلے سال اسی مہینے کے مقابلے میں 11.71 فیصد کم ہے ۔اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی (جولائی تا ستمبر 2025ء) میں مجموعی برآمدی آمدنی 7 ارب 61 کروڑ ڈالر رہی، جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 3.83 فیصد کم ہے ۔ پاکستان کی معیشت میں ٹیکسٹائل کا حصہ سب سے زیادہ ہونے کے باعث اس شعبے کی گراوٹ نے مجموعی برآمدی کارکردگی پر گہرا اثر ڈالا ہے ۔صنعت کاروں کے مطابق ٹیکس ریفنڈز میں تاخیر اور خام مال کی بڑھتی قیمتوں نے پیداواری لاگت میں نمایاں اضافہ کیا ہے ، جس کے باعث بین الاقوامی مارکیٹ میں پاکستانی مصنوعات کی مسابقت کم ہو گئی ہے ۔
گزشتہ سال ستمبر 2024ء میں ٹیکسٹائل برآمدات میں 17.9 فیصد اضافہ ہوا تھا اور ویلیو ایڈیڈ مصنوعات نے غیر معمولی کارکردگی دکھائی تھی۔ اُس وقت مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران برآمدات 4 ارب 52 کروڑ ڈالر تک جا پہنچی تھیں، جب کہ رواں سال اسی عرصے میں یہ شرح کم ہو کر تقریباً 3 ارب ڈالر تک محدود رہ گئی ہے ۔ماہرین کے مطابق گزشتہ سال کی بہتری کے برعکس رواں سال ٹیکسٹائل صنعت توانائی بحران، پالیسی کے عدم تسلسل اور عالمی معاشی سست روی کے بوجھ تلے دب گئی ہے ۔ پاکستان ٹیکسٹائل کونسل کی تازہ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر فوری طور پر اصلاحاتی اقدامات نہ کیے گئے تو صنعت مزید سکڑ سکتی ہے ۔رپورٹ کے مطابق فیکٹریوں کی بندش اور روزگار کے مواقع میں کمی کے خطرات بڑھ رہے ہیں ۔