شادی شدہ خاتون کو مبینہ طور پر اغواکر لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)شادی شدہ خاتون کو مبینہ طور پر اغواکر لیا گیا۔تھانہ جھمرہ کے علاقے محلہ جناح آباد میں انتظار نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے مبینہ طور پر اس کی اہلیہ کو اغواء کر لیا اور نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ جس پر پولیس نے اغواء کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔
شادی شدہ خاتون کو مبینہ طور پر اغواکر لیا گیا۔تھانہ جھمرہ کے علاقے محلہ جناح آباد میں انتظار نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے مبینہ طور پر اس کی اہلیہ کو اغواء کر لیا اور نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ جس پر پولیس نے اغواء کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔