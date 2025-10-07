وزیر اعلیٰ نے سیلاب متاثرین کی مدد کی پنجاب ترقی کی راہ پر گامزن :آزاد علی تبسم
چک جھمرہ (نامہ نگار )مسلم لیگ (ن) فیصل آباد کے ضلعی جنرل سیکرٹری اور حلقہ این اے 95 کے رہنما و پی پی 98 کے ضمنی انتخاب کے امیدوار آزاد علی تبسم نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے تاریخ کے بدترین سیلاب کے۔۔۔
دوران متاثرین کی امداد اور بحالی کے عمل کی خود نگرانی کی، عوامی فلاح و بہبود اور ترقیاتی منصوبوں میں کسی قسم کا تعطل نہیں آنے دیا۔انہوں نے کہا کہ اگر دیگر صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کارکردگی نہیں دکھا پا رہے تو اس میں پنجاب حکومت یا مریم نواز شریف کا کوئی قصور نہیں۔ مریم نواز نے اپنے والد نواز شریف اور چچا شہباز شریف کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے خدمت اور ترقی کی سیاست کو آگے بڑھایا ہے ۔