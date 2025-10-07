صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر اعلیٰ نے سیلاب متاثرین کی مدد کی پنجاب ترقی کی راہ پر گامزن :آزاد علی تبسم

  • فیصل آباد
وزیر اعلیٰ نے سیلاب متاثرین کی مدد کی پنجاب ترقی کی راہ پر گامزن :آزاد علی تبسم

چک جھمرہ (نامہ نگار )مسلم لیگ (ن) فیصل آباد کے ضلعی جنرل سیکرٹری اور حلقہ این اے 95 کے رہنما و پی پی 98 کے ضمنی انتخاب کے امیدوار آزاد علی تبسم نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے تاریخ کے بدترین سیلاب کے۔۔۔

 دوران متاثرین کی امداد اور بحالی کے عمل کی خود نگرانی کی، عوامی فلاح و بہبود اور ترقیاتی منصوبوں میں کسی قسم کا تعطل نہیں آنے دیا۔انہوں نے کہا کہ اگر دیگر صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کارکردگی نہیں دکھا پا رہے تو اس میں پنجاب حکومت یا مریم نواز شریف کا کوئی قصور نہیں۔ مریم نواز نے اپنے والد نواز شریف اور چچا شہباز شریف کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے خدمت اور ترقی کی سیاست کو آگے بڑھایا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

الیکٹرک بسوں کا نظام دو اداروں کے سپرد ، مسائل کا خدشہ

لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام، پہلا فیز تقریباً مکمل، دوسرا بھی شروع

ایل ڈی اے :بونیفائیڈ کمیشن کی مدت میں توسیع کی تیاری

مسجد کی جگہ پر تھانہ بنانے کا کیس ،آئی جی کو 3 ہفتے کا وقت

متعدد سبزیاں اور پھل سستے

پنجاب پولیس کو معمولی تاخیرسے سیکنڈ کوارٹر کا بجٹ مل گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس