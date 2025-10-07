صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب سے بچاؤ کی مثال، دیہاتیوں نے خود حفاظتی بند بنا لیا

  • فیصل آباد
دیہاتیوں نے پیش بندی کے طور پر ایک ماہ کا راشن گھروں میں ذخیرہ کر لیا تھا۔۔۔

کمالیہ (نمائندہ خصوصی) دریائے راوی میں حالیہ سیلاب نے کمالیہ اور گردونواح کے دیہات کو شدید متاثر کیا، تاہم نواحی گاؤں 733 گ ب کے مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک تاریخی مثال قائم کر دی۔سیلاب کے خطرے کے پیش نظر گاؤں کے چاروں اطراف آٹھ فٹ اونچا حفاظتی بند تعمیر کیا گیا جس سے چار ہزار نفوس پر مشتمل آبادی تباہی سے محفوظ رہی۔سیلاب کے دوران علاقے کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا تھا، مگر گاؤں کے باسیوں نے ہمت اور اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے رات دن محنت سے بند کی تعمیر مکمل کی۔دیہاتیوں نے پیش بندی کے طور پر ایک ماہ کا راشن گھروں میں ذخیرہ کر لیا تھا۔ چاروں جانب آٹھ فٹ تک پانی جمع رہا، لیکن مضبوط بند کے باعث پانی گاؤں میں داخل نہ ہو سکا۔کئی روز تک گاؤں محصور رہا جبکہ گردونواح کے دیگر دیہات متاثر ہوئے ۔علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ قوم متحد ہو جائے تو بڑی سے بڑی آفت کا مقابلہ اپنی مدد آپ کے تحت ممکن ہے ۔

 

