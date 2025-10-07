صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو پہلے سے بھی سخت جواب دیا جائے گا:ملک عبدالحفیظ

  • فیصل آباد
جڑانوالہ (نمائندہ دُنیا)ناظم مرکزی جمعیت اہلحدیث ملک عبدالحفیظ نے بھارتی وزیراعظم کے پاکستان اور آرمی چیف کے خلاف نازیبا بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے۔۔۔

 کہ اگر بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو اسے پہلے سے بھی زیادہ سخت جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو عالمی سطح پر پاکستان کی پذیرائی ہضم نہیں ہو رہی، اسی لیے وہ دھمکیوں پر اتر آیا ہے ۔ پوری قوم افواجِ پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ہماری بہادر افواج دشمن کو بھرپور جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں۔

 

