چناب نگر میں مچھروں کی بھرمار، شہریوں کی زندگی اجیرن
ڈینگی اور ملیریا جیسی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ،محکمہ صحت سے نو ٹس کا مطالبہ۔۔۔
چناب نگر (نامہ نگار )چناب نگر اور گردونواح میں مچھروں کی یلغار نے شہریوں کا سکون چھین لیا۔ شام ہوتے ہی مچھروں کے جُھنڈ گلی محلوں اور گھروں میں پھیل جاتے ہیں، جس سے لوگ رات بھر متاثر رہتے ہیں۔شہریوں کے مطابق صفائی کے ناقص انتظامات اور نالیوں میں گندے پانی کے کھڑے ہونے سے مچھروں کی افزائش میں تیزی آئی ہے جبکہ متعلقہ محکمے چشم پوشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔عوام نے ڈپٹی کمشنر چنیوٹ اور محکمہ صحت سے فوری نوٹس لینے اور اسپرے و صفائی کے مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا ہے ، بصورتِ دیگر ڈینگی اور ملیریا جیسی بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے ۔