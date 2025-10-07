صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چناب نگر میں مچھروں کی بھرمار، شہریوں کی زندگی اجیرن

  • فیصل آباد
چناب نگر میں مچھروں کی بھرمار، شہریوں کی زندگی اجیرن

ڈینگی اور ملیریا جیسی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ،محکمہ صحت سے نو ٹس کا مطالبہ۔۔۔

چناب نگر (نامہ نگار )چناب نگر اور گردونواح میں مچھروں کی یلغار نے شہریوں کا سکون چھین لیا۔ شام ہوتے ہی مچھروں کے جُھنڈ گلی محلوں اور گھروں میں پھیل جاتے ہیں، جس سے لوگ رات بھر متاثر رہتے ہیں۔شہریوں کے مطابق صفائی کے ناقص انتظامات اور نالیوں میں گندے پانی کے کھڑے ہونے سے مچھروں کی افزائش میں تیزی آئی ہے جبکہ متعلقہ محکمے چشم پوشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔عوام نے ڈپٹی کمشنر چنیوٹ اور محکمہ صحت سے فوری نوٹس لینے اور اسپرے و صفائی کے مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا ہے ، بصورتِ دیگر ڈینگی اور ملیریا جیسی بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب ـ:1لاکھ 47ہزار ایکڑ کپاس تباہ: ہدف میں 5لاکھ بیلزکمی

نشتر ہسپتال میں ڈینگی کے مزید چار مریضوں کی تصدیق

متاثرہ علاقوں میں فلڈ سروے شفاف اور تیز کیا جائے :عمرانہ توقیر

ڈپٹی کمشنر کا ڈسٹرکٹ ہسپتال کا دورہ، حاضری چیک کی

سرکاری اراضی پر گندم کی کاشت کو ترجیح دی جائے :ڈپٹی کمشنر

میل پروگرام تعلیمی انقلاب کا سنگ میل ثابت ہوگا :ثاقب خورشید

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس