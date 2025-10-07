توڑی سے بھری ٹرالیاں، شہر میں ٹریفک جام معمول بن گیا
صورتحال سے مسافروں، طلبہ اور مریضوں کو سخت مشکلات درپیش ہیں۔۔۔
چناب نگر (نامہ نگار )چناب نگر میں توڑی سے بھری ٹرالیاں اور دیگر ہیوی گاڑیاں ٹریفک کے نظام کو مفلوج کر رہی ہیں۔ مرکزی شاہراہوں پر ٹرالیاں دن بھر کھڑی رہنے سے گھنٹوں ٹریفک بلاک رہتا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ اس صورتحال سے مسافروں، طلبہ اور مریضوں کو سخت مشکلات درپیش ہیں۔ ٹریفک پولیس ہیوی گاڑیوں کو شہر میں داخلے کی کھلی اجازت دیتی ہے ، جس پر عوام نے سخت احتجاج کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے اور ہیوی گاڑیوں کے داخلے پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔