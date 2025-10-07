صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

توڑی سے بھری ٹرالیاں، شہر میں ٹریفک جام معمول بن گیا

  • فیصل آباد
توڑی سے بھری ٹرالیاں، شہر میں ٹریفک جام معمول بن گیا

صورتحال سے مسافروں، طلبہ اور مریضوں کو سخت مشکلات درپیش ہیں۔۔۔

چناب نگر (نامہ نگار )چناب نگر میں توڑی سے بھری ٹرالیاں اور دیگر ہیوی گاڑیاں ٹریفک کے نظام کو مفلوج کر رہی ہیں۔ مرکزی شاہراہوں پر ٹرالیاں دن بھر کھڑی رہنے سے گھنٹوں ٹریفک بلاک رہتا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ اس صورتحال سے مسافروں، طلبہ اور مریضوں کو سخت مشکلات درپیش ہیں۔ ٹریفک پولیس ہیوی گاڑیوں کو شہر میں داخلے کی کھلی اجازت دیتی ہے ، جس پر عوام نے سخت احتجاج کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے اور ہیوی گاڑیوں کے داخلے پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

تعلیمی ادارے کھلنے سے قبل راستوں کی صفائی مکمل:ضلعی انتظامیہ کا حکم

تفریح مقام ہیڈ ساگر کے قریب صفائی کمپنی نے کوڑے کے پہاڑ کھڑے کر دیئے،فضا آلودہ

اساتذہ کو ہیلمٹ کی پابندی کیلئے طلبہ کو آگاہی دینے کی ہدایت

حافظ آباد:محکمہ خوراک اورپیرا فورس کا فلور ملزکا دورہ

علی پورروڈ پر کنواں نما گڑھا حادثات کا باعث بننے لگا

ہیڈ مرالہ کے قریب غیر قانونی ریت نکالنے والی مشینیں بند

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس